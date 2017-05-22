Чулпан Хаматова прочла обращение артистов в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова

Российские актеры написали обращение в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, у которого ранее днем прошли обыски по делу о хищении 200 млн руб., обращение прочитала актриса Чулпан Хаматова у «Гоголь-центра»

- Мы все знаем его, как честного, порядочного и открытого человека. Работа театра была прервана обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся на объективное и справедливое следствие, которое не нарушит творческой деятельности театра, — сказала она.

Хаматова добавила, что актерское сообщество «восхищено решением наших коллег из «Гоголь-Центра», которые не намерены отменять спектакли». Ее поддержали актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, а также актрисы Елизавета Боярская, Виктория Толстоганова, Ксения Раппопорт, рэпер Хаски и другие.

Напомним, в Следственном комитете России заявили, что эти действия связаны с уголовным делом о хищении 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Сообщалось также, что Кирилл Серебренников в рамках расследования проходит свидетелем.