Замминистра образования Татарстана о выпускниках и ЕГЭ: «Дети стресс не испытывают»

Заместитель министра образования и науки РТ Гульнара Габдрахманова сегодня на пресс-конференции прокомментировала информацию о том, что выпускники испытывают стресс перед сдачей ЕГЭ, по ее словам, это не так.

- Дети стресс не испытывают. Детей больше всего настраивают (против ЕГЭ - прим.ред.) родители и педагоги - потому что педагогам нужен результат, и родителям, соответственно, тоже. Наши дети не знают другой формы проведения экзамена... Они не замечают эти видеокамеры... они сидят и спокойно пишут, - отметила замминистра.

Тем не менее, на всех пунктах проведения ЕГЭ имеются оборудованные медицинские кабинеты со всеми необходимыми лекарствами.

- Если вдруг ребенку стало плохо, к нему сразу же подходит организатор и отводит его в медицинский кабинет. Если там ему не станет лучше, то вызывается скорая помощь... В прошлом году было около 30 случаев, когда ребенку на экзамене понадобилась медицинская помощь. В дальнейшем ему необходимо будет получить справку установленного образца, это рассматривается на государственной экзаменационной комиссии, где принимается решение, можно ли ему будет пересдать ЕГЭ в резервный день, - рассказала Гульнара Габдрахманова.

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Напомним, всего в этом году ЕГЭ будут сдавать в Татарстане 14 946 выпускников.