Над Казанью заметили истребители: в городе проходят антитеррористические учения

Истребители Су-30СМ прилетели в столицу Татарстана около недели назад

Сегодня в небе над Казанью жители города заметили боевые истребители, очевидцы сняли два Су-30СМ в районе Компрессорного завода. Об этом сообщает "Реальное время".

Отметим, сегодня в городе проходят плановые антитеррористические учения. Около автовокзала "Восточный" в Советском районе Казани были отработаны учебные мероприятия по обезвреживанию условного взрывного устройства и ликвидации угрозы химического заражения.

Напомним, несколько дней назад в Казань на аэродром авиазавода Борисоглебское прибыли четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ и четыре боевых вертолета Ми-8, их будут использовать для охраны воздушного пространства города во время Кубка Конфедераций.

Предварительно, истребители прилетели с аэродрома Миллерово в Ростовской области, где базируется 31-й истребительный авиационный полк 1-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).