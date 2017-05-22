Власти Казани не планируют вывозить бомжей за пределы города перед Кубком конфедераций

Власти Казани не планируют в массовом порядке вывозить людей без определенного места жительства перед Кубком конфедераций. Об этом сообщил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, передает «Реальное время».

- Работа в этом направлении ведется в обычном режиме, она будет продолжена. Службы, которые этим заниматься уже проинформированы. С ними будет вестись точечная работа, - сказал Леонов.

Напомним, ранее портал ProKazan писал, что во время проведения чемпионата мира по водным видам спорта также не вывозили бомжей за пределы города.