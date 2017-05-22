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Жительница Челнов требует 950 тыс рублей от школы, где ее дочери на уроке проткнули глаз

Жительница Челнов требует 950 тыс рублей от школы, где ее дочери на уроке проткнули глаз
16+
Фото: скриншот/мать девочки, сама пострадавшая

В Набережных Челнах мать пострадавшей девочки Ильмира Эргашова обратилась в суд с иском к средней школе №11, где во время урока 8-летней девочке проткнул глаз одноклассник. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

- Женщина требует от школы 950 тыс рублей в счет компенсации морального вреда за полученную травму. Еще 19,5 тыс рублей она указала в качестве возмещения материального ущерба, - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел 28 апреля прошлого года. Все случилось на уроке музыки. 9-летний мальчик проткнул глаз карандашом своей 8-летней однокласснице. Происшествие случилось в тот момент, когда второклассники остались без присмотра – учитель заболел, а второй педагог побежала к первоклассникам. "Это была случайность - со слов мальчика, девочка его обидела, взяла его вещи и выкинула. Он и отмахнулся", - говорила ранее директор школы.

Когда учительница вернулась ко второклассникам, она решила, что рана несерьезная. Первую помощь ребенку в школе никто не оказал. Медсестра была на курсах по повышению квалификации, а вызвать "скорую" в школу учителя не посчитали нужным - в итоге только спустя несколько часов в образовательном учреждении позвонили маме девочки, сказав, что у нее болит глаз и поэтому стоит забрать ее из школы.

"Скорую" для ребенка вызвали дома, врачи сразу же повезли девочку в Казань. Она уже перенесла несколько операций, ей был удален хрусталик.

После проведенной проверки директору школы Елене Мосолковой объявили выговор за нарушение законодательства "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" и закона "Об образовании"

Завуч Р. Ахметзянова получила выговор за то, что не организовала своевременную замену в классе другим педагогом, а также не сообщила об отсутствии учителя в этом классе директора школы. Тем самым завуч допустила нарушение должностной инструкции, создав условия для возникновения опасной ситуации.

Учителю начальных классов М. Хуснутдиновой объявлено замечание за то, что не поставила в известность о ЧП маму девочки и администрацию школы, допустив нарушение должностной инструкции.

Девочка уже перенесла 5 операций, но она не видит правым глазом.

При этом было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении виновного в происшествии мальчика по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью" из-за того, что он не достиг уголовно наказуемого возраста.

- В полиции отметили, что намерены привлечь мать мальчика к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ - "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Правозащитники намерены обратиться в суд с иском о возмещении ущерба и компенсации морального вреда от имени пострадавшей стороны, - рассказали правозащитники.

Элина Валеева, 23.05.2017, 15:37
Тэги: Набережные Челны
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Комментарии

Гость23 мая 2017, 15:59
Какой ужас, бедная девочка. Хоть бы зрение вернулось!
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Горожанин23 мая 2017, 16:04
ппц, нужно больше денег с них поиметь, мелкого ублюдка в смирительную рубашку на 3 года
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Сергей23 мая 2017, 16:09
Это безусловно горе, и тут не уместно торговаться, Минобразования просто обязаны выплатить сколько бы мама не попросила! И что такое 950 Тыщ в наше время? Пусть смело требует 950 млн. ,да и этого на самом деле мало, тут сложно оценить....
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