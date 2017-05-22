Жительница Челнов требует 950 тыс рублей от школы, где ее дочери на уроке проткнули глаз

В Набережных Челнах мать пострадавшей девочки Ильмира Эргашова обратилась в суд с иском к средней школе №11, где во время урока 8-летней девочке проткнул глаз одноклассник. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

- Женщина требует от школы 950 тыс рублей в счет компенсации морального вреда за полученную травму. Еще 19,5 тыс рублей она указала в качестве возмещения материального ущерба, - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел 28 апреля прошлого года. Все случилось на уроке музыки. 9-летний мальчик проткнул глаз карандашом своей 8-летней однокласснице. Происшествие случилось в тот момент, когда второклассники остались без присмотра – учитель заболел, а второй педагог побежала к первоклассникам. "Это была случайность - со слов мальчика, девочка его обидела, взяла его вещи и выкинула. Он и отмахнулся", - говорила ранее директор школы.

Когда учительница вернулась ко второклассникам, она решила, что рана несерьезная. Первую помощь ребенку в школе никто не оказал. Медсестра была на курсах по повышению квалификации, а вызвать "скорую" в школу учителя не посчитали нужным - в итоге только спустя несколько часов в образовательном учреждении позвонили маме девочки, сказав, что у нее болит глаз и поэтому стоит забрать ее из школы.

"Скорую" для ребенка вызвали дома, врачи сразу же повезли девочку в Казань. Она уже перенесла несколько операций, ей был удален хрусталик.

После проведенной проверки директору школы Елене Мосолковой объявили выговор за нарушение законодательства "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" и закона "Об образовании"

Завуч Р. Ахметзянова получила выговор за то, что не организовала своевременную замену в классе другим педагогом, а также не сообщила об отсутствии учителя в этом классе директора школы. Тем самым завуч допустила нарушение должностной инструкции, создав условия для возникновения опасной ситуации.

Учителю начальных классов М. Хуснутдиновой объявлено замечание за то, что не поставила в известность о ЧП маму девочки и администрацию школы, допустив нарушение должностной инструкции.

Девочка уже перенесла 5 операций, но она не видит правым глазом.

При этом было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении виновного в происшествии мальчика по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью" из-за того, что он не достиг уголовно наказуемого возраста.

- В полиции отметили, что намерены привлечь мать мальчика к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ - "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Правозащитники намерены обратиться в суд с иском о возмещении ущерба и компенсации морального вреда от имени пострадавшей стороны, - рассказали правозащитники.