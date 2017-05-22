Власти России объяснили проведение государственных митингов в обход закона

Власти могут организовывать митинги без предварительного уведомления и других ограничений, поскольку в федеральном законе ничего не говорится о госорганах как о заявителях массовых мероприятий. Об этом пишет РБК.

Сообщается, что именно так в Министерстве юстиции РФ объяснили согласование всероссийской акции «Вместе против террора», которая прошла по всей России после взрыва в метро в Санкт-Петербурге.

- К публичным мероприятиям, организаторами которых выступают государственные и муниципальные органы, положения федерального закона о митингах не применяются, - сообщила замдиректора департамента конституционного законодательства ведомства Юлия Манахова.

Так, согласно закону о митингах, организатором публичного мероприятия могут быть отдельные граждане, политические партии. Соответственно, власти под эти ограничения не подпадают.

Напомним, 6 апреля в Казани на Кремлевской набережной патриотическая акция «Вместе против террора» не требовала согласования властей.

- Мероприятие прошло на территории одного из коммерческих комплексов, размещенных на территории Кремлевской набережной, который является частной собственностью, - объяснили в пресс-службе мэрии Казани.

Сообщалось, что собственник объекта, разделяя скорбь в связи с прошедшим терактом в Санкт-Петербурге, безвозмездно предоставил площадку. Целью данной акции являлось выражение соболезнования родным жертв и пострадавшим в результате теракта.