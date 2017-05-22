В Казани объявили в розыск девушку, которая ушла из дома неделю назад

В Казани полиция объявила в розыск 17-летнюю Анну Пчелову, с соответствующим обращением в правоохранительные органы обратился отец пропавшей девушки, сообщил источник ProKazan.ru.
- Девушка ушла из дома по улице Ямашева утром 16 мая, спустя неделю ее отец обратился в полицию, - рассказали Prokazan.ru.
Пропавшая девушка является студенткой колледжа при Казанском инновационном университете имени В.Г.Тимирясова.
Приметы: среднего роста, худощавая, темные длинные волосы, карие глаза.
Одежда: синие джинсы, зеленая толстовка, светло-розовый свитер, синие полукеды.
Особые приметы: на левом предплечье - шрам в виде головы волка.
Людей, знающих, где может находиться девушка, просят обращаться в правоохранительные органы по телефону 02.