Спикер Совета Федерации предложила запретить школьникам участвовать в незаконных акциях

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях. Об этом пишут «Известия».

- Несовершеннолетние дети не должны участвовать в несанкционированных митингах. Семьи, педагоги, родительские комитеты, органы власти должны думать над тем, как этого не допустить, - отметила Матвиенко.

По словам спикера, Совет Федерации может обсудить возможность принятия закона о запрете школьникам участвовать в массовых акциях.

- Меня тревожит, когда я вижу, что это происходит. Полагаю, такая практика должна законодательно пресекаться, - добавила она.