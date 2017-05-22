Наверх
В «Мегафоне» рассказали, как получить компенсацию пострадавшим от сбоя клиентам
10:00, сегодня7
В Набережных Челнах годовалый мальчик облился горячим чаем и получил ожоги
11:15, сегодня3
На улице Декабристов водитель автобуса врезался в трамвай: пострадали три пассажира
10:59, сегодня1
Спикер Совета Федерации предложила запретить школьникам участвовать в незаконных акциях
10:36, сегодня7
Любой казанец может получить сертификат в банный комплекс, сделав всего одну фотографию
В Казани в Волге нашли мертвым парня, пропавшего неделю назад
10:29, сегодня1
Удивительный мир вокруг нас глазами казанской путешественницы
09:53, сегодня2
Афиша громких событий-2017: концерт БГ, спектакли "Науруза" и гастроли ансамбля Моисеева
09:53, сегодня
В Татарстане снизились доходы жителей, выросла квартплата и уменьшилась безработица
В Великобритании во время концерта прогремел мощный взрыв: погибли 19 человек
09:15, сегодня7
В Казани женщина проверила своего попугая на вирус птичьего гриппа
08:50, сегодня8
Музыканты из Татарстана сыграли национальные мелодии на фоне Эйфелевой башни в Париже
08:19, сегодня16
Инструкция ProKazan.ru: 5 упражнений, которые вы точно делали неправильно
Сегодня в Казани ожидается +13 градусов
06:15, сегодня2
Минниханову предложили ввести должность ночного мэра‍ Казани
19:04, 22.05.201756
Завтра в Казани днем воздух прогреется до +13 градусов
18:40, 22.05.20174
Ирена Понарошку раскрывает секреты здоровья в новой программе
В Минэкономразвития раскритиковали проект обязательной психоэкспертизы игрушек
17:28, 22.05.201710
Афиша 23-29 мая: группа "Пицца" на "Последнем звонке", библиотека в парке и много выставок
17:23, 22.05.2017
В Казани у спасателя угнали квадроцикл
17:14, 22.05.201715
Спецпроект ProKazan.ru: чисты ли на руку "серые" автосервисы. Часть 2
В Казани впервые пройдет фестиваль скандинавской ходьбы «Свобода движения»
17:11, 22.05.20177
Главный тренер «Рубина»: «Ни один журналист не вынудит сказать, что мне стыдно за сезон»
16:50, 22.05.201716
В МВД хотят ужесточить наказание за отказ водителей проходить проверку на опьянение
16:30, 22.05.201721
Как ищут болезни казанцев: рассказываем о врачебном консилиуме
Президент Татарстана призвал банки противостоять информационным атакам
15:39, 22.05.201716
На улице Чапаева парень изнасиловал 14-летнюю девочку
15:15, 22.05.201722
Эксперимент ProKazan.ru: как покупать вещи на Avito и экономить
15:04, 22.05.2017
Весна и лето - райское время для квартирных воров. Как защититься
В Авиастроительном районе Казани ограничат движение по трем улицам
14:57, 22.05.2017
На улице Декабристов неизвестный украл из магазина 18 дезодорантов
14:49, 22.05.201713
Начальник Гидрометцентра РТ: «В республике опять возможны заморозки до -3 градусов»
14:23, 22.05.201718
Стало известно, когда в Казани пройдут Ураза-байрам и Курбан-байрам
14:13, 22.05.201740
Вкусные выходные на Open Food Market: фотографии из инстаграмов казанцев
13:22, 22.05.201710
Москвича, угнавшего из салона в Казани Porshe стоимостью 6,5 млн рублей, посадили на 5 лет
13:05, 22.05.201716
В Казани пропала восьмиклассница, которая ушла с уроков и купила билет в Москву
12:53, 22.05.201733
В Казани осудили двух полицейских, до смерти избивших в центре города задержанного
11:59, 22.05.201750
В Казани признали банкротом Татагропромбанк
11:31, 22.05.201725
В Казани рядом с матерью скончался двухмесячный младенец
11:25, 22.05.20178
В Татарстане возбудили дело на трех студентов, написавших «ИГИЛ - сила» на стене школы
10:59, 22.05.201725
Под Казанью мужчина раскопал на кладбище могилу, чтобы вырвать золотые зубы у трупа
10:45, 22.05.201718
Подробности ДТП с двумя погибшими в РТ: "Лада" выехала на "встречку", врезавшись в 2 авто
10:28, 22.05.201718
Мэр Казани о ЕГЭ: «Не надо превращать сдачу экзаменов в гестапо»
10:11, 22.05.201730
В Казани на ремонт школ потратят более 95 млн рублей
09:34, 22.05.201712
Роскомнадзор получит доступ к персональным данным россиян
09:11, 22.05.201722
«Матрешка» на колесах: к концу года в России выпустят беспилотный автобус
08:45, 22.05.20179
Стало известно, где в Казани можно будет купаться этим летом
08:17, 22.05.201721
Сегодня в Казани ожидается гроза и сильный ветер
06:41, 22.05.20174
В Казани на улице Островского автомобиль снес металлический забор
19:51, 21.05.201711
«Рубин» завершил сезон, победив на выезде пермский «Амкар»
18:41, 21.05.201724
Фоторепортаж. Как около 10 тысяч казанцев и гостей города пробежали по улицам столицы РТ
17:09, 21.05.201738
МЧС предупредило казанцев о грозе и сильном ветре 22 мая
15:52, 21.05.201716
В столице Татарстана прошел Казанский марафон, собравший рекордное количество участников
14:11, 21.05.201738
Депутат Госдумы Александр Сидякин покорил Эверест и поднял на вершине флаг Татарстана
13:14, 21.05.201747
Смертельное ДТП под Казанью: при столкновении трех машин погибло два человека
12:17, 21.05.201724
В Казани на улице Татарстан столкнулись две "Лады": двух женщин зажало в салоне
11:44, 21.05.20179
В Казани двое малышей отравились угарным газом из-за неисправности в дымоходе
10:58, 21.05.20173
СМИ: Хави Грасия может покинуть «Рубин» из-за «внутренних конфликтов»
10:05, 21.05.201719
Блоги ProKazan: почему в Казани пассажиров метро проверяют на выходе из "подземки"
08:46, 21.05.201727
Сегодня в Казани синоптики прогнозируют сильную грозу
07:59, 21.05.20173
В «Мегафоне» подтвердили намерения выплатить компенсацию пострадавшим от сбоя абонентам
17:50, 20.05.201713
В Татарстане на пожаре в частном доме погиб мужчина
17:06, 20.05.20172
Синоптики объявили штормовое предупреждение: в Татарстане ожидается сильный ветер и гроза
16:26, 20.05.20175
В Татарстане осудили бездомного, который украл пожертвования из мечети
15:35, 20.05.201720
Президент Татарстана поручил до конца лета сдать гостиницу в Болгаре
14:35, 20.05.201711
Пермский край из-за птичьего гриппа запретил ввоз птицы из Татарстана
13:40, 20.05.20174
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В «Мегафоне» рассказали, как получить компенсацию пострадавшим от сбоя клиентам

В «Мегафоне» рассказали, как получить компенсацию пострадавшим от сбоя клиентам
16+
Фото: wikipedia.org
Компания «Мегафон» предложит три варианта компенсации абонентам

Компания «Мегафон» предложит три варианта компенсации абонентам, которые пострадали во время сбоя сети 19 мая. Об этом сообщил генеральный директор «Мегафона» Сергей Солдатенков.

- Начиная с субботы, мы уже предлагаем компенсацию тем, кто обратился в контактный центр. С сегодняшнего дня, мы даём возможность получить её без обращения, - рассказал Солдатенков.

Так, по словам гендиректора «Мегафона», каждому клиенту будет предложен один из трех вариантов компенсации: 50 минут голосовой связи + 1 ГБ трафика, 2 ГБ трафика, либо бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон.ТВ».

- О деталях мы оповестим вас по СМС в течение недели, - добавил он.

Напомним, 19 мая «Мегафон» сообщил о наличии «массовых сложностей» со связью у ее абонентов. Причиной аварии стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети. В официальных аккаунтах «Мегафона» в сетях «ВКонтакте» и Twitter клиенты сотового оператора сообщали об отсутствии телефонной связи и доступа в мобильный интернет в Казани, Уфе, Тольятти, Самаре, Ульяновске, Москве, Нижнем Новгороде, Туле и других регионах. 

Люция Кашапова, 23.05.2017, 10:00
Тэги: Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин23 мая 2017, 10:31
Как я и думал, в 50 рубасов оценят все наши так называемые неудобства!
0
5
Согласны с автором?
Тра та та23 мая 2017, 10:32
В Мегафоне, да в мегафоне.. Завтра опять, в мегафоне, да в мегафоне.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин23 мая 2017, 10:37
Вещь, кстати эта MNP. Как запели-то! Уверен, не будь MNP - оператор бы ограничился простыми извинениями.
0
0
Согласны с автором?
НЕ абонент Мегафон23 мая 2017, 11:00
Какая неслыханная щедрость! Покинули этого оператора связи. Благо сохранить номер теперь возможно.
1
2
Согласны с автором?
Pigmat23 мая 2017, 11:16
"Так, по словам гендиректора «Мегафона», каждому клиенту будет предложен один из трех вариантов компенсации: 50 минут голосовой связи + 1 ГБ трафика, 2 ГБ трафика, либо бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон.ТВ»." - АГА ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ, по факту дают 50 руб, и то не на счет, а скидку на звонки!!!!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин23 мая 2017, 11:28
В ответ на комментарий пользователя
Какая неслыханная щедрость! Покинули этого оператора связи. Благо сохранить номер теперь возможно.
Развернуть
Ушли от них больше года назад с сохранением номера, ни разу не пожалели )
0
1
Согласны с автором?
Горожанин23 мая 2017, 11:36
В ответ на комментарий пользователя
Ушли от них больше года назад с сохранением номера, ни разу не пожалели )
Развернуть
и куда ушли?:-)
0
0
Согласны с автором?
Горожанин23 мая 2017, 11:40
на три буквы ушли похоже
)))))
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 284
Голосовать
Голосов: 540
Голосовать
Голосов: 137
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 226
Голосовать
Голосов: 120
Голосовать
Голосов: 482
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-19, +7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани