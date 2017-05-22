В «Мегафоне» рассказали, как получить компенсацию пострадавшим от сбоя клиентам

Компания «Мегафон» предложит три варианта компенсации абонентам

Компания «Мегафон» предложит три варианта компенсации абонентам, которые пострадали во время сбоя сети 19 мая. Об этом сообщил генеральный директор «Мегафона» Сергей Солдатенков.

- Начиная с субботы, мы уже предлагаем компенсацию тем, кто обратился в контактный центр. С сегодняшнего дня, мы даём возможность получить её без обращения, - рассказал Солдатенков.

Так, по словам гендиректора «Мегафона», каждому клиенту будет предложен один из трех вариантов компенсации: 50 минут голосовой связи + 1 ГБ трафика, 2 ГБ трафика, либо бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон.ТВ».

- О деталях мы оповестим вас по СМС в течение недели, - добавил он.

Напомним, 19 мая «Мегафон» сообщил о наличии «массовых сложностей» со связью у ее абонентов. Причиной аварии стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети. В официальных аккаунтах «Мегафона» в сетях «ВКонтакте» и Twitter клиенты сотового оператора сообщали об отсутствии телефонной связи и доступа в мобильный интернет в Казани, Уфе, Тольятти, Самаре, Ульяновске, Москве, Нижнем Новгороде, Туле и других регионах.