В Великобритании во время концерта прогремел мощный взрыв: погибли 19 человек

В настоящее время следователи рассматривают версию об атаке террориста-смертника

В британском Манчестере на стадионе «Манчестер Арена» после концерта Арианы Гранде прогремели два мощных взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в результате взрыва погибли 19 человек, еще 59 получили ранения.

- Взрывы произошли в фойе стадиона, где продавались билеты. Все произошло тогда, когда люди уже начали расходиться домой, - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи рассматривают версию об атаке террориста-смертника.

- Смертник мог подорвать себя в то время, когда посетители уже начали покидать площадку. Информация проверяется, - сообщают британские власти, передает «Интерфакс».

Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет экстренное заседание в связи с трагедией в Манчестере.

Blast kills 19 at UK Ariana Grande concert, police treating as 'terror' https://t.co/Q6X14O0sJn pic.twitter.com/yUmE9lV7y6

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY pic.twitter.com/pJbUBoELtE