В Казани женщина проверила своего попугая на вирус птичьего гриппа

Недавно к сотрудникам Россельхознадзора обратилась жительница Казани, которая попросила проверить своего попугая на вирус птичьего гриппа. Об этом рассказал начальник отдела инфекционных болезней Главного управления ветеринарии кабмина РТ Александр Козлов.

- Мы провели исследования и они не выявили у птицы опасного диагноза, - сообщил Козлов.

Кроме того, Козлов отметил, что сейчас в магазинах Татарстана осталась только безопасная продукция.

- Повода для паники нет. Случаев заражения людей тоже нет. Вирусом Н5N8 люди вообще не болеют, он опасен только для птиц, - подчеркнул он.

Напомним, 16 мая президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении карантина в четырех районах республики в связи со вспышкой птичьего гриппа, который снимут после 8 июня, а на Лаишевской птицефабрике — к концу июня.

В настоящее время на птицефабрике уничтожена вся птица, началась утилизация куриных яиц.