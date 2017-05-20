Минниханову предложили ввести должность ночного мэра‍ Казани

Человек на этой должности будет отвечать за развитие ночной жизни города

Президенту Татарстана Рустаму Минниханов предложили ввести в Казани должность ночного мэра, как во многих европейских столицах. С таким предложением к Минниханову обратились сегодня участники встречи главы республики с представителями креативных индустрий, сообщает ТАСС.

- Мы вдохновились опытом европейских столиц, сейчас существует такое инициативное сообщество, как ночная мэрия. Она существует и действует уже длительное время в Амстердаме, Берлине, Цюрихе ... Задача ночной мэрии - сделать так, чтобы ночная культурная жизнь стала привлекательной, интересной и безопасной для жителей города и туристов, - обратился к президенту один из участников встречи.

По его словам, недавно проведенное исследование показало, что "жителям города не хватает масштабных культурных мероприятий ночью, должность ночного мэра Казани могла бы этому помочь".

- Переходим на ночной режим работы, Ильсур Раисович. Обрадуй свою жену, что тебя долго не будет, - обратился к присутствующему в зале мэру Казани Минниханов.

Ночным мэром Казани на встрече предложили назначить продюсера клубных событий — Артура Хосровяна, который пообещал развивать совместные культурные проекты и работать ночью, пока основные сотрудники мэрии спят.

Минниханов, в целом, поддержал эту идею, предложив все-таки обсудить ее еще раз с представителями креативной молодежи.

- Какие полномочия ему дать,... нужны люди, которые могли (бы) организовать нормально процесс, - заявил президент.