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Минниханову предложили ввести должность ночного мэра‍ Казани

Минниханову предложили ввести должность ночного мэра‍ Казани
16+
Фото: prav.tatar.ru
Человек на этой должности будет отвечать за развитие ночной жизни города

Президенту Татарстана Рустаму Минниханов предложили ввести в Казани должность ночного мэра, как во многих европейских столицах. С таким предложением к Минниханову обратились сегодня участники встречи главы республики с представителями креативных индустрий, сообщает ТАСС.

- Мы вдохновились опытом европейских столиц, сейчас существует такое инициативное сообщество, как ночная мэрия. Она существует и действует уже длительное время в Амстердаме, Берлине, Цюрихе ... Задача ночной мэрии - сделать так, чтобы ночная культурная жизнь стала привлекательной, интересной и безопасной для жителей города и туристов, - обратился к президенту один из участников встречи.

По его словам, недавно проведенное исследование показало, что "жителям города не хватает масштабных культурных мероприятий ночью, должность ночного мэра Казани могла бы этому помочь".

- Переходим на ночной режим работы, Ильсур Раисович. Обрадуй свою жену, что тебя долго не будет, - обратился к присутствующему в зале мэру Казани Минниханов.

Ночным мэром Казани на встрече предложили назначить продюсера клубных событий — Артура Хосровяна, который пообещал развивать совместные культурные проекты и работать ночью, пока основные сотрудники мэрии спят.

Минниханов, в целом, поддержал эту идею, предложив все-таки обсудить ее еще раз с представителями креативной молодежи.

- Какие полномочия ему дать,... нужны люди, которые могли (бы) организовать нормально процесс, - заявил президент.

 

 

 

 

 

Н. Вильданов, 22.05.2017, 19:04
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Ильнур Рамазанов22 мая 2017, 19:09
За чей счет ,извиняюсь спросить будет сия должность работать?
Лучший комментарий
1
15
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
ИхБин22 мая 2017, 19:25
В ответ на комментарий пользователя
А мне нравится наш Президент.Он крутой и умный!!!Рад,что он есть у нас!
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Що, лижешь знэщит?
3
14
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Горожанин22 мая 2017, 19:33
В ответ на комментарий пользователя
А мне нравится наш Президент.Он крутой и умный!!!Рад,что он есть у нас!
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Маладис! Завтра за канфитка зайди
1
12
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2017, 19:34
В ответ на комментарий пользователя
А мне нравится наш Президент.Он крутой и умный!!!Рад,что он есть у нас!
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Нормально, будет ночью асфальт класть, дворы подметать
1
6
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2017, 19:34
Далек Минник от народа! В другом мире живет, все развлечения только в его ////////////башке!
1
13
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2017, 19:34
В ответ на комментарий пользователя
А мне нравится наш Президент.Он крутой и умный!!!Рад,что он есть у нас!
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Ночной мэр конечно
0
3
Согласны с автором?
Димас люблю пивас22 мая 2017, 19:35
Рустик! Давай я буду!
1
2
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2017, 19:37
В ответ на комментарий пользователя
Нормально, будет ночью асфальт класть, дворы подметать
Развернуть
Ночной презик?
0
4
Согласны с автором?
ага22 мая 2017, 19:39
В ответ на комментарий пользователя
Рустик! Давай я буду!
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Ну давай! Бери! И нежно, нежно.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2017, 19:53
>Мы вдохновились опытом европейских столиц, сейчас существует такое инициативное сообщество, как ночная мэрия. Она существует и действует уже длительное время в Амстердаме, Берлине, Цюрихе ...

Уровень жизни населения подняли бы сначала до уровня этих стран...
0
9
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2017, 19:56
Дневной мэр Казани! Когда начнете приводить в порядок дворы Казани???!!!Тротуары в городе как после бомбежки, какой вам еще ночной мэр?! Думать надо не только про развлечения, но и том как безопасно ходить пожилым людям по разбитым улицам города!
0
6
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2017, 19:57
Летом он будет главным пионэрвожатым. Но зато зимой, он будет главный снеговик. Правда и летом можно спросить за ночной полив улиц.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2017, 19:57
В ответ на комментарий пользователя
Що, лижешь знэщит?
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И не думал даже,просто говорю по факту,как есть.А вот на счет таких мыслей(как у тебя) наводят на не хорошие мысли
3
0
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2017, 20:00
В ответ на комментарий пользователя
Ну давай! Бери! И нежно, нежно.
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Не укуси только
2
2
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2017, 20:10
Царевна-лягушка. Не кручинься мэрушка, ложись спать, утро вечера мудренее. Ну и понеслась жизнь ночной бабочки.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2017, 20:14
В ответ на комментарий пользователя Ильнур Рамазанов
За чей счет ,извиняюсь спросить будет сия должность работать?
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За счет налогов, которые будут выплачивать ночные заведения
2
0
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2017, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
Дневной мэр Казани! Когда начнете приводить в порядок дворы Казани???!!!Тротуары в городе как после бомбежки, какой вам еще ночной мэр?! Думать надо не только про развлечения, но и том как безопасно ходить пожилым людям по разбитым улицам города!
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Еще скажите, что никто ничего не ремонтирует.
Может стоит посмотреть немного вокруг себя. То тут, то там дворы ремонтируют. До вашего, значит, еще не дошли
1
0
Согласны с автором?
Горожанин22 мая 2017, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
За счет налогов, которые будут выплачивать ночные заведения
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Налоги, с улицы Красных фонарей.
0
0
Согласны с автором?
ИхБин22 мая 2017, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
И не думал даже,просто говорю по факту,как есть.А вот на счет таких мыслей(как у тебя) наводят на не хорошие мысли
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Що? У мыслей есть счет?
1
0
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Горожанин22 мая 2017, 20:20
Минэкономразвития раскритиковал проект психоэкспертизы игрушек.Может вместо игрушек, кое кого других проверить?
0
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Горожанин22 мая 2017, 20:20
Ди джей Арт однако кандидат в мэры. Артурик не забудь, могу вице мэром, могу пресс атташе. Но только давайте не как в гейроппе, тоже нашли моду амсердам Берлин, Цюрих копировать. Где ваша уникальность татарская даёшь Арск, Пестрецы и Б.Матюшино :)
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Горожанин22 мая 2017, 20:23
Two unlimited
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Горожанин22 мая 2017, 20:25
Патамющта я ва влясти!!! Начной мер будит хароший должнасть
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Горожанин22 мая 2017, 20:31
В ответ на комментарий пользователя
>Мы вдохновились опытом европейских столиц, сейчас существует такое инициативное сообщество, как ночная мэрия. Она существует и действует уже длительное время в Амстердаме, Берлине, Цюрихе ...

Уровень жизни населения подняли бы сначала до уровня этих стран...
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Население не хочет работать, случайно, как в Европе? А то и рыбку съесть хотят, и всего остального
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