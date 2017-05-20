В Минэкономразвития раскритиковали проект обязательной психоэкспертизы игрушек

Минэкономразвития РФ выступило против обязательной психолого-педагогической экспертизы игрушек в странах–участницах Евразийского экономического союза. Ведомство раскритиковало проект соответствующих поправок в техрегламент «О безопасности игрушек». В отзыве Минэкономразвития сказано, что экспертиза не может быть объектом технического регулирования, а проверка товаров может обходиться в 20 млн рублей в месяц для одного производителя. Об этом сообщают «Известия».

Предложенные Казахстаном поправки в техрегламент ЕАЭС «О безопасности игрушек» об обязательном проведении психолого-педагогической экспертизы детских игрушек проходят процедуру согласования в российских инстанциях. Экспертиза нужна для того, чтобы исключить угрозу эмоциональному здоровью ребенка.

В Минэкономразвития проект раскритиковали. В отзыве сделан вывод о недостаточном обосновании решения проблемы предложенным способом регулирования.

- Предлагаемые положения не могут являться предметом технического регулирования. Они носят неопределенный характер как в части определения понятия «психолого-педагогическая экспертиза», так и в части перечня отрицательных последствий для «нравственно-эмоционального благополучия детей, - говорится в экспертизе.

В отзыве министерства отмечено, что непонятен принцип выбора стандарта, применяемого при проведении «психолого-педагогической экспертизы»; разработчик не предоставил данных об анализе международного опыта, в Казахстане подобной экспертизы не проводят.

- Обращаем внимание, что в техническом регулировании при оценке соответствия продукции используются количественные показатели, применение механизма, основанного на психологической оценке, представляется некорректным, — подчеркивается в отзыве.

В документе приводятся и расчеты: при производстве организацией 2 тыс. наименований игрушек затраты на проведение психолого-педагогической экспертизы могут составить до 20 млн рублей в месяц.