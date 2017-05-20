В Казани у спасателя угнали квадроцикл

В Казани у 41-летнего спасателя, работающего в Управлении гражданской защиты исполкома города, угнали квадроцикл ATV, об этом сообщил сегодня источник ProKazan.ru.

Инцидент случился в период с 8 до 11 мая.

- Квадроцикл находился в поселке Дербышки на улице Тополева около автомойки, ущерб составил 20 тысяч рублей, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту 21 мая в полиции возбудили уголовное дело, сейчас ведется поиски квадроцикла.

Напомним, ранее в МВД Татарстана назвали рейтинг самых угоняемых иномарок в 2017 году, список возглавляет Hyundai Solaris и Kia Rio.