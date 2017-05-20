Завтра в Казани днем воздух прогреется до +13 градусов

Завтра, 23 мая, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 0-2 гр.тепла, в низких районах города местами заморозки в воздухе и на почве до -3 градусов. Максимальная температура воздуха днем 11-13 градусов тепла.