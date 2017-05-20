Президент Татарстана призвал банки противостоять информационным атакам

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал активнее работать по предупреждению информационных атак против банков, отметив, что в республике неоднократно были зафиксированы случаи массовой рассылки недостоверной информации о татарстанских банках. Об этом глава республики заявил на годовом собрании акционеров «Ак Барс» банка.

- С такими проблема столкнулся Спурт банк, «Ак Барс» банк. Поэтому наши службы должны работать на опережение, - отметил Минниханов.

По его словам, банки должны к этой проблеме привлекать правоохранительные органы и информационное сообщество.

Глава республики также добавил, что главная задача — обеспечить надежность банковской системы.

- На рынке должны остаться только самые надежные и эффективные компании. Банки Татарстана должны соответствовать этим критериям, - сказал он.