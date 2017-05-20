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В Авиастроительном районе Казани ограничат движение по трем улицам

В Авиастроительном районе Казани ограничат движение по трем улицам
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Фото: pixabay.com

В Авиастроительном районе Казани будет ограничено движение по трем улицам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

С 22.00 26 мая до 6.00 28 мая будет полностью закрыта проезжая часть по улице Побежимова на пересечении с улицей Малая Армавирская.

Также с 22.00 27 мая до 6.00 29 мая будет полностью закрыта проезжая часть по улице Кубанская на пересечении с улицей Малая Армавирская.

С 22.00 27 мая до 6.00 29 мая полностью закроют проезжую часть по улице Центрально-Мариупольская в районе пересечения с улицей Побежимова.

- Закрытия связаны с производством работ по реконструкции тепловода, - сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Люция Кашапова, 22.05.2017, 14:57
Тэги: Дороги
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