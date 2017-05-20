На улице Декабристов неизвестный украл из магазина 18 дезодорантов

В Казани на улице Декабристов неизвестный украли из магазина "Альпари" 18 дезодорантов на сумму в 3000 тысячи рублей, об этом сегодня рассказал источник ProKazan.ru.

- Инцидент случился около 17 часов 18 мая, сотрудники полиции, обнаружив пропажу, вызвали полицию, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража", из магазина забрали видеозапись.

Идет поиск преступника.