Начальник Гидрометцентра РТ: «В республике опять возможны заморозки до -3 градусов»

По его словам, потепление начнется с 24 мая

В предстоящие дни в ночные часы на территории республики опять возможны заморозки до -3 градусов. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сказал начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

- Мы удивлены развитием метеорологических процессов в мае. Мы оказались в тыловой части за холодным фронтом в холодной воздушной массе. В предстоящую ночь в республике в воздухе и на почве опять возможны заморозки до -3 градусов, - отметил Феликс Гоголь.

Так, по его словам, потепление начнется с 24 мая, когда температура воздуха в дневные часы ожидается на уровне 16-21 градуса тепла, а 25 мая воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.

- Поскольку мы находимся под влиянием фронтальной системы, то в этот период возможны осадки. Ожидаются небольшие дожди, местами гроза. При грозах порывы ветра будут достигать до 18 м/с, - добавил он.

Также, как отметил спикер, по данным Гидрометцентра России, июнь на территории республики ожидается около нормы и по осадкам, и по температуре, а июль — выше нормы, но, подчеркнув, что этот прогноз носит вероятностный характер.

В свою очередь заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев добавил, что лето начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметке +15 градусов.

- Поэтому сложно сказать, когда наступит лето в климатическом плане, - заключил он.