В Казани признали банкротом Татагропромбанк

С соответствующим иском в суд обратился Центробанк России

Сегодня в Арбитражном суде Татарстана удовлетворил иск Центробанка о признании Татагропромбанка банкротом, об этом сообщает ТАСС.

- Суд признал обоснованным (иск - прим. ред), открыл конкурсное производство на год, следующее заседание состоится 21 мая 2018 года, - отмечается в сообщении.

Кредитором по делу выступил Центральный банк РФ в лице отделения Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ, третьим лицом - госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Отметим, ранее в конце апреля суд отказался признавать этот банк банкротом в связи с тем, что не были предоставлены все необходимые документы.

Напомним, 5 апреля ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию Татагропромбанка. Такое решение было принято из-за того, что банк полностью утратил капитал, отмечается, что банк финансировал кредитные организации, входящие в банковскую группу во главе с Татфондбанком. В банке была назначена временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Татагропромбанк на 1 марта занимал 400 место в России по размерам активов согласно данным Центробанка. Контроль в банке (50,3% акций) принадлежит компании "Новая нефтехимия", бенефициаром которой является бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин

Ранее Арбитражный суд Татарстана признал банкротами Татфондбанк, "Анкор Банк" и "ИнтехБанк".