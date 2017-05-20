Мэр Казани о ЕГЭ: «Не надо превращать сдачу экзаменов в гестапо»

Сегодня в ходе делового понедельника мэр Казани Ильсур Метшин комментируя доклад начальника управления образования Ильсура Хадиуллина о том, что в Казани с 26 мая по 1 июля пройдет государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х и 11-х классов, градоначальник отметил, что от родителей поступают тревожные сигналы по поводу слишком жестких мер контроля во время ЕГЭ.

- 18 лет — это еще дети. Списывать, конечно, нехорошо. Но не надо превращать экзамены в Освенцим и гестапо, - сказал Метшин, передает «Вечерняя Казань».

Отмечается, что как и в прошлом году самым популярным предметом ЕГЭ остается обществознание. Также увеличилась доля выпускников, выбравших биологию – 18,3%, что на 3,4% больше, чем в прошлом году, и английский язык – 13,4%, что на 1,5% превышает прошлогодний показатель.

Для того, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, необходимо получить на экзамене по математике минимум 24 балла, по русскому языку – 36 баллов.