В Казани на ремонт школ потратят более 95 млн рублей

В Казани в текущем году на ремонт школ потратят более 95 млн рублей. Об этом в ходе делового понедельника сообщил начальник Управления образования исполкома Казани Ильсур Хадиуллин.

Отмечается, что капитально отремонтируют 13 школ города.

- Также на завершающей стадии строительства находятся две школы на 1224 места — 2-я Азинская и в ЖК «Седьмое небо». Учреждения будут профильными, - сообщил Хадиуллин.

Хадиуллин также отметил, что в 2018 году ожидается сдача школы «Светлая долина» на 800 мест.

Отметим, что с 2012 года по программе капитального ремонта в Татарстане отремонтировано 778 образовательных учреждений, на эти цели было потрачено 12,5 млрд рублей.