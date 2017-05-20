Роскомнадзор получит доступ к персональным данным россиян

Минкомсвязи РФ подготовило проект постановления правительства о порядке госконтроля за обработкой персональных данных. Так, у ведомства появится доступ ко всем системам в стране, где обрабатываются персональные данные. Об этом пишут «Известия».

- В статью 23 закона «О персональных данных» внесены изменения, которые наделили правительство полномочием определять порядок проведения проверок в области обработки персональных данных, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роскомнадзор будет наблюдать не только за обработкой данных, но и за оказанием услуг и продажей товаров, где «предметом являются персональные данные и (или) деятельность по их обработке».

- Нет ничего критичного в доступе Роскомнадзора к персональным данным — скорее всего, их будут лишь просматривать, копировать не будут. Это позволит проверять, где и какая информация хранится, - отмечают эксперты издания.