Фоторепортаж. Около 10 тысяч казанцев и гостей города пробежали по улицам столицы РТ

В столице Татарстана завершился Казанский марафон-2017. Абсолютным чемпионом среди мужчин стал Алексей Трошкин, среди женщин лучший результат показала Татьяна Арясова.
Алексей Трошкин преодолел дистанцию в 42,2 километра за 2 часа и 16 минут, Татьяна Арясова пробежала это расстояние за 2 часа 31 минуту.
Победителям вручили подарки, татарскую брендированную тюбетейку с символикой марафона и денежний приз в 100 тысяч рублей. Марафонцы, занявшие второе место, получили 70 тысяч рублей, пришедшие к финишу третьими — 50 тысяч.
В забеге приняло участие 9714 человек. Таким образом, Казанский марафон стал крупнейшим региональным марафоном России.
Принять участие в марафоне мог любой человек. Среди бегунов встречались как дети, так и люди в возрасте.
Марафон проводится в Казани в третий раз. Бегуны могли сами выбрать себе удобную дистанцию - 42,2 км, 41,1 км, 10 км или 3 км.
Принять участие смогли и люди с ограниченными физическими возможностями.
Центральной темой марафона в этом году стало сохранение белого барса – символа республики. Часть средств, собранных на стартовых сборах, будут направлены на решение этой проблемы.