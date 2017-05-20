Блоги ProKazan: в Казани пассажиров метро проверяют на выходе из «подземки»

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Сегодня главный по рубрике «Блоги» - корреспондент портала ProKazan.ru и газеты «Город» Рамиль Бикмуллин.

Казанцы, пользующиеся метрополитеном, знают, что на каждой станции установлены металлодетекторы. Войти в подземку, миновав их, не получится. А если у тебя с собой сумка, то придется "просветить" ее на спецоборудовании, либо разрешить сотруднику полиции заглянуть внутрь с фонариком.

Меры безопасности понятны и вопросов не вызывают. Но в Казани есть станция метрополитена, на которой пассажиров проверяют еще и на выходе. Причем у многих пассажиров необходимость такой проверки вызывает сомнения.

Все началось с того, что на выходе со станции метро "Северный вокзал" установили вот такое ограждение. Это доставило массу неудобств пассажирам пригородных автобусов. Если раньше можно было выйти из метро и сразу выйти к автобусам, то теперь приходилось обходить ограждение.

Особо хитрые пассажиры пользовались зазором, который образовался из-за того, что ограждение поставили не вплотную к стене вестибюля. Когда зазор заделали сеткой, пассажиры выломали ее и продолжали ходить кратчайшим путем. В итоге ограждение снова восстановили, но на этот раз прочнее.

Однако, как выяснилось, самое веселое ждало пассажиров дальше. Забор продлили до здания вокзала. И теперь, чтобы сесть на автобус, необходимо сначала зайти в здание вокзала, а потом выйти через него на остановку. Более того, пассажиров обязали проходить через металлодетектор и вновь просвечивать свои сумки.

Зачем? Защита от проноса запрещенных веществ на борт автобуса? Но логики в этом нет. К чему рисковать и проходить досмотр при проходе на станцию метрополитена, если автобусы останавливаются на всех остановках?

Не допустить потенциального террориста в здание вокзала? Ну, разве что очень глупого, который будет добираться до вокзала на метро, через усиленные проверки на станциях. А выйти из этого вестибюля можно только воспользовавшись подземным транспортом.

Понятно, что железнодорожные вокзалы нуждаются в мерах безопасности. Но можно понять и пассажиров, которые из-за дополнительных проверок опаздывают на автобусы.