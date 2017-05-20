Сегодня в Казани синоптики прогнозируют сильную грозу

Сегодня - 21 мая - в Казани будет облачно с прояснениями. Утром и днем дождь, местами сильный; в отдельных районах гроза, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, утром и днем местами порывами до 15-20 м/с.

Максимальная температура воздуха днем +18..+23˚.