О деталях будет сообщено в начале рабочей недели

В «Мегафоне» подтвердили намерения выплатить компенсацию пострадавшим от сбоя абонентам. Об этом сообщил генеральный директор «Мегафона» Сергей Солдатенков.

- Тем абонентам, кого затронула авария, мы предоставим компенсацию. О деталях сообщим дополнительно в начале рабочей недели, - сказал он.

По его словам, специалисты компании сделали выводы и уже принимают дополнительные меры, чтобы такая ситуация больше не повторилась.

- Технический сбой на нашем оборудовании, повлиявший на работу ряда услуг, устранен. Минувшей ночью и утром мы провели необходимые работы по восстановлению полноценной работы сети и окончательной ликвидации последствий ошибки программного обеспечения, - добавил он.

Он также отметил, что сейчас сеть работает стабильно в Москве и других регионах, где вчера были проблемы с голосовой связью.

Также компенсацию своим абонентам выплатит компания Yota. Выплаты будут произведены не в денежном эквиваленте, а будет сделана скидка при оплате за следующий расчетный период. Так, чтобы оформить и получить скидку, абонентам необходимо позвонить в службу поддержки.