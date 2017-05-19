В Татарстане на пожаре в частном доме погиб мужчина

Накануне ночью в Лаишевском районе Татарстана в частном доме погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел в 23.50.

- На место происшествия через пять минут прибыли пожарные. На месте они обнаружили горящий бревенчатый жилой дом, - сообщили в ведомстве.

Потушив огонь, спасатели при разборе завалов нашли тело 40-летнего мужчины. При этом хозяйка дома осталась жива. В настоящее время выясняются причины возгорания.