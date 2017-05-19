В Татарстане осудили бездомного, который украл пожертвования из мечети

В Бугульме осудили 45-летнего Рината Шайхутдинова, который украл пожертвования из мечети. Об этом сообщает прокуратура РТ.

- Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение», - говорится в сообщении.

Так, по данным ведомства, в ночь на 25 марта текущего года бездомный Шахутдинов, будучи в нетрезвом состоянии, разбил окно подвального помещения мечети.

- Подсудимый проник в мечеть и похитил из ящика для пожертвований 2,5 тыс рублей, а затем скрылся, - сообщили в ведомстве.

Свою вину он полностью признал и добровольно возместил ущерб. С учетом рецидива, суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии строго режима.