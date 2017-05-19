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Власти Казани вновь пытаются продать глазную клинику на Бутлерова

Власти Казани вновь пытаются продать глазную клинику на Бутлерова
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Фото: из архива ProKazan.ru

Министерство земельных и имущественных отношений РТ вновь выставило на торги здание офтальмологической клиники на улице Бутлерова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальная цена — 13,5 млн рублей. Шаг аукциона определен в 203 тыс рублей.

Сообщается, что торги пройдут 21 июня текущего года.

Напомним, предыдущие торги, которые проходили в июле 2015 года, были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Тогда минзем РТ выставлял на торги здание за 40 млн рублей. А в октябре прошлого года стоимость снизили уже до 20 млн рублей. 

Люция Кашапова, 20.05.2017, 12:38
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин20 мая 2017, 13:30
Куда переедет?
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