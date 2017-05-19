В Казанском зоопарке на свет появились оленята Бэтмен и Лея

Необычные имена животным дали учащиеся школы №18, которые посетили зоопарк в рамках природоохранной акции

В Казанском зоопарке на свет появились оленята, которых назвали Бэтменом и Леей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Необычные имена животным дали учащиеся школы №18, которые посетили зоопарк в рамках природоохранной акции.

- Школьники вместе с родителями собрали более 27 тонн бумажных изделий, а полученные средства от сдачи макулатуры отправили в Казанский зооботсад на содержание новорожденных оленей, - говорится в сообщении.

Ученица, которая назвала новорожденного олененка Бэтменом, объяснила выбор необычного имени тем, что он похож на супергероя.