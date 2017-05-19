На острове-граде Свияжск откроется новый православный музей. Об этом сообщил директор дизайнерской студии «Айбат» Сергей Насекин.

По его словам, музей разместится в здании Никольской церкви, недалеко от Успенского собора.

- Музей православия — давняя задумка. Сейчас помещение находится на реставрации, - сказал Несекин, передает «Бизнес Online».

Так, в концепции музея будет представлено три основные зоны.

- В первой зоне будет рассказываться о православных традициях, во второй — об истории православия в Поволжье, а третья зона будет посвящена истории Успенского собора, - отметил дизайнер.

Отмечается, что открытие Свияжского Успенского монастыря (официальное название музея — прим.ред) предположительно состоится через месяц, в июне этого года.