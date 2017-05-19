СМИ: Международный валютный фонд рекомендовал России повысить пенсионный возраст

Пенсионная реформа может смягчить воздействие отрицательных демографических тенденций на рынок труда

Властям России стоит повысить возраст выхода на пенсию. Об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ), передают «РИА-Новости».

- Пенсионная реформа может смягчить воздействие отрицательных демографических тенденций на рынок труда, - говорится в сообщении.

Так, по данным Пенсионного фонда России (ПФР), в 2016 году численность пенсионеров составила 43,3 млн человек. В текущем году эта цифра вырастет до 43,9 млн.

Отметим, что сейчас пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В прошлом году был принят законопроект, который подразумевает увеличение пенсионного возраста чиновников. Закон также предполагает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Напомним, ранее экс-глава Минфина, руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подготовил для президента РФ Владимира Путина стратегию, которая предлагает сократить число пенсионеров, повысив возраст выхода на пенсию. Повышение необходимо проводить начиная с 2019 года.