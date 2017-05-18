В Татарстане директор ЧОПа довел сотрудника до смерти

Следственный комитет предъявил обвинение директору частного охранного предприятия «Арсенал» 50-летнему Вячеславу Кузнецову, который задолжал своим работникам более 432 тыс рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по данным следствия, Кузнецов с июня 2016 года по апрель текущего года не выплачивал зарплату своим 19 работникам, тем самым задолжав им деньги.

- В результате преступных действий Кузнецова наступили тяжкие последствий в виде смерти одного из работников, - сообщили в Следственном комитете.

Кроме того, Кузнецов угрожал потерпевшим, представляясь высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов.

- При этом он успел уничтожить документы подтверждающие трудоустройство лиц написавших в отношении него заявление, - добавили в ведомстве.

Сообщается, что мужчина свою вину не признал. В настоящее время он находится под стражей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Расследование уголовного дела продолжается.