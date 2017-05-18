Кремле захоронили останки двух казанских ханов, умерших в середине прошлого тысячелетия

Сегодня, 19 мая, в Кремле захоронили останки двух казанских ханов Махмуда и Мухаммеда-Амина, умерших в середине прошлого тысячелетия, передает «Бизнес Online».

Сообщается, что в церемонии захоронения принимали участие верховный муфтий России Талгат хазрат Таджуддин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Также к процессии присоединились президент РТ Рустам Минниханов, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев и другие.

- Останки ханов вынесли из мечети Кул-Шариф и отнесли к башне Сююмбике. После этого верховный муфтий России прочитал заупокойную молитву джаназа-намаз, - говорится в сообщении.

Напомним, вопрос захоронения казанских ханов обсуждался еще в апреле на собрании религиозных деятелей и представителей научного сообщества Татарстана.

Останки двух казанских ханов были обнаружены археологами в 1977 году под башней Сююмбике. Захоронены будут останки казанского хана Махмуда, умершего в 1467 году, и хана Мухаммеда-Амина, ушедшего из жизни в 1518 году.

Изучение останков закончилось в 1997 году, когда учёные идентифицировали кому они принадлежали.