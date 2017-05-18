«Мегафон» рассмотрит возможность выплаты компенсации жертвам сбоя‍

Компания «МегаФон» намерена рассмотреть возможность выплаты компенсаций клиентам, пострадавшим от «массовых сложностей» со связью, возникших в пятницу в результате проблем с сетевым оборудованием, об этом говорится в ответе компании одному из пользователей в сети Twitter.

- Эта возможность будет обязательно рассмотрена по окончанию работ, — отмечается в ответе (орфография автора сохранена).

@mis_misha Эта возможность будет обязательно рассмотрена по окончанию работ. — МегаФон (@megafonru) 19 мая 2017 г.

На официальной странице «МегаФона» в сети «ВКонтакте» пострадавшие от сбоев со связью пользователи жалуются на большие потери, в том числе в результате потери связи с бизнес-партнерами и клиентами.

Напомним, сегодня днем компания "Мегафон" сообщила о наличии "массовых сложностей" со связью у ее абонентов. В ответах на жалобы клиентов из разных регионов страны, появляющиеся на странице сотового оператора с сети Twitter, говорится, что компания работает над устранением проблем.