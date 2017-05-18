Госдума одобрила перенос президентских выборов в 2018 году на день присоединения Крыма

Сегодня Госдума во втором чтении приняла поправки в закон «О выборах президента РФ», которые позволяют перенести ближайшие выборы президента на 18 марта — день присоединения Крыма к России, передает «Интерфакс».

- Если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента РФ, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье, - говорится в тексте документа.

Также отмечается, что в 2018 году выборы президента приходятся на неделю, в которую отмечается Международный женский день 8 Марта. Таким образом, поправка позволяет перенести выборы на следующее воскресенье, которое совпадает с 18 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что в России во время президентских выборов 2018 года стандартную «бумажную» процедуру выборов могут продублировать электронной. С таким предложением к главе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элле Памфиловой обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов. В ЦИК сообщили, что это предложение может быть реализовано в тестовом режиме, но только в случае, если не придется менять закон.