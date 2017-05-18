Власти Татарстана выделили на поддержку клиентов разорившихся банков около 1 млрд рублей

Правительство Татарстана потратило на помощь клиентам лишенных лицензий республиканских банков около 1 млрд рублей, об этом сегодня в ходе форума "Россия — исламский мир" в Казани сообщил сегодня первый замминистра экономики РТ Рустэм Сигматуллин, передает RNS.

Сейчас клиентам рухнувшим банков помогают несколькими способами:

- микрозаймы;

- льготный лизинг (предпринимателям без первоначального взноса дают оборудование и в первый год освобождают от уплаты за этот лизинг);

- возвратный лизинг (правительство выкупает оборудования, а после предоставляя его бизнесмену);

- льготные кредиты через механизм гарантийного фонда при помощи партнерских банков - Ак Барс банк, Энергобанк, Сбербанк.

- Микрозаймы — около 600 млн руб., льготный лизинг — примерно 250–260 млн руб. Партнерские банки — около 200 млн руб., — сообщил сегодня Сигматуллин.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ у Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка" была отозвана лицензия. 11 апреля Арбитражный суд РТ признал Татфондбанк банкротом, удовлетворив иск Центробанка.