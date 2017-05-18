В Татарстане в озере утонул рыбак

В Пестречинском районе Татарстана в селе Арышхазда накануне днем в местном пруду нашли труп утонувшего 39-летнего рыбака, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным источника ProKazan.ru, мужчина скончался за сутки до того, как нашли его тело.

Ведется расследование.