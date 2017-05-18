В Набережных Челнах водитель опрокинул трактор с насыпного моста

Накануне днем в Набережных Челнах 54-летний водитель трактора «Беларусь» не справился с управлением и вылетел в кювет с насыпного моста. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

В результате происшествия водителю зажало руку. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего и передали его медикам.

Позже выяснилось, что мужчина управлял трактором в нетрезвом состоянии. В результате происшествия он получил множественные ушибы.