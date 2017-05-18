В Татарстане у пенсионера нашли боеприпасы, которые он хранил у себя дома 29 лет

Полицейские Чистополя в доме 67-летнего пенсионера в ходе оперативно-профилактической операции нашли 138 патронов калибра 7.62. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Чистопольскому району.

В ходе обыска в доме мужчины также были обнаружены и изъяты еще 225 патронов.

- Позже пенсионер пояснил, что привез боеприпасы из армии в 1988 году и незаконно хранил их 29 лет, - сообщили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Теперь пенсионеру грозит наказание в виде штрафа, принудительных работ, либо лишения свободы на срок до 4 лет.

Напомним, существует материальное вознаграждение за сдачу незаконно хранящихся предметов вооружения в соответствии с постановлением кабмина РТ: 3000 рублей за нарезное огнестрельное оружие, 2000 рублей, но не более рыночной стоимости за взрывчатые вещества (тротил, аммонит и т.д.) и средства взрывания (детонаторы, огнепроводный шнур и т.д.), 1500 рублей за боевые гранаты с запалом и гладкоствольное огнестрельное охотничье оружие, 1000 рублей за обрезы и самодельное огнестрельное оружие, 500 рублей за газовое, пневматическое и травматическое оружие и 20 рублей за боевые припасы к нарезному огнестрельному оружию.