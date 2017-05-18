В Казани появились улицы Согласия, Будущего и Яналык

В Советском районе Казани появились семь новых улиц и Центральный проезд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Новые улицы сформированы вблизи поселка Чернопенье, где будет расположен частный сектор.

- Предполагается, что национальный состав населения территории будет смешанным, для наименования улиц были предложены русские и татарские названия, - сообщили в Комиссии по топонимике.

Теперь реестр улиц Казани пополнился следующими наименованиями: улица Дружелюбная, улица Добрососедская, улица Согласия, улица Будущего, улица Яналык (в значении «новость, новшество, новаторство»), улица Асылташ (в значении «драгоценный камень, драгоценности»), улица Асыл кош (в значении «благородная (певчая) птица»).

А дорога, которая пересекает все семь улиц, получила название Центральный проезд.