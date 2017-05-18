Рустаму Минниханову на выставке в Казани показали халяльный бургер

Сегодня, 19 мая, в рамках форума KazanSummit 2017 президент Татарстана Рустам Минниханов посетил выставку халяль индустрии Russia Halal Expo, передает пресс-служба главы республики.

В выставке принимают участие около 50 производителей со всей России: Татарстан, Москва, Удмуртия, Самарская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие. Есть также и иностранные делегаты, в частности, компании из Турции.

Кроме продуктов питания, на выставке также представлены одежда, халяльная косметика, детские игрушки, украшения. Отдельные стенды посвящены теме туризма и медицины.