Жителям России разрешат подавать в суд через Портал госуслуг

В России на портале госуслуг вскоре появится новый сервис, через который можно будет подавать иски в суд из личного кабинета. Соответствующие изменения в законодательство подготовят по поручению правительственной комиссии по ИТ судебный департамент при Верховном суде России и Минэкономразвития. Об этом сообщают "Известия".

— Подача документов через единый портал упростит процесс их отправки и приема, — заявил юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев. — Общероссийский портал госуслуг использует систему идентификации граждан, поэтому вполне логично, что обращаться в суд они должны через него, а не через разрозненную сеть сайтов разных судов.

По словам юриста, не у всех судов сайты рабочие — сегодня можно столкнуться с трудностями при подаче документов в электронном виде. А электронный документооборот — это очень большая экономия времени и сил.