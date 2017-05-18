В Набережных Челнах в конце мая подорожает проезд в автобусах и трамваях

С 29 мая в Набережных Челнах подорожает проезд в автобусах и трамваях до 22 рублей. Об этом говорится в опубликованном постановлении госкомитета РТ по тарифам.

Так, в соответствии с законодательством новые тарифы вступят в силу через 10 дней — 28 мая.

Таким образом, при оплате билетами длительного пользования одна поездка обойдется в 20 рублей, при оплате билетами на 50 поездок — в 15 рублей.

Отметим, что инициаторами повышения цен стали Исполком города, МУП «Электротранспорт», ООО «Пассажирские перевозки» и ООО «Электротранспорт». Челнинские перевозчики просили повысить тариф до 23 рублей в связи с ростом цен на топливо, передает chelny-biz.ru.