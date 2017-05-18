В Казани из-за строительства парковки возле НКЦ на год продлили закрытие улицы Пушкина

В Казани из-за строительства парковки возле НКЦ «Казань» на год продлили закрытие улицы Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Соответствующее распоряжение подписал заместитель руководителя Исполкома Казани.

- Закрытие проезжей части улицы Пушкина продлено до 31 мая 2018 года. Движение будет ограничено на участке от дома №78 до площади Султан-Галиева, - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что полное закрытие проезжей части связано со строительством Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.