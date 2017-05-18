Наверх
СМИ: Карпин и Бердыев вошли в число кандидатов на пост главного тренера «Рубина»
08:25, сегодня3
Редкая услуга: что такое ВРТ-диагностика и где в Казани ее делают
09:00, сегодня
На Первом канале показали сюжет об обмане 80-летней женщины, продавшей квартиру в Казани
08:55, сегодня
Сегодня в Казани будет без осадков и +23 градуса
06:15, сегодня
Безопаснее чем на велосипеде: ProKazan.ru узнал все о речных круизах в Казани
Четырехлетний казанец, который спел «Священную войну», «взорвал» Интернет
18:52, 18.05.201741
Завтра в Казани ожидается +23 градуса
18:05, 18.05.2017
Кадыров после встречи с Миннихановым пообещал отправить в Татарстан чеченскую молодежь
17:53, 18.05.201776
Петр Колтыпин: «Сбербанк формирует новую потребительскую культуру»
В Госдуме предложили ограничить срок пребывания глав субъектов на посту пятью годами
17:05, 18.05.201719
Жители Казани рассказали Метшину о шикарном напоре горячей воды
16:20, 18.05.201715
Компания KIA прекратила поставки автомобилей в Россию
16:16, 18.05.201717
Всероссийская акция от «Любятово» объединила помощь тысяч россиян в одно доброе дело
Гид по Ночи музеев-2017 в Казани: байкеры, ходули и ожившие полотна Третьяковки
15:52, 18.05.20171
МЧС о пожаре с 20 пострадавшими машинами на стоянке под Казанью: там погибли 12 кроликов
15:46, 18.05.20174
В Зеленодольске бабушка бросилась в горящий дом, чтобы спасти свою кошку
15:42, 18.05.201711
72 года спустя все также молоды: в Казани прошло чествование ветеранов
Китаю предложили увеличить кредит на строительство ВСМ «Москва-Казань»
15:38, 18.05.20177
В Казань прилетели "сирийские" истребители Су-30СМ для охраны Кубка конфедераций
15:04, 18.05.201738
Казанца, убившего свою мать, нашли мертвым и завернутым в одеяло на трассе
15:04, 18.05.20177
Вздохнуть свободно: как облегчить жизнь с аллергией
Певица Нюша вместе с президентом РТ пробежит Казанский марафон
14:18, 18.05.201727
Девушка из Казани погибла, упав со второго этажа спустя два дня после своего 24-летия
13:45, 18.05.201719
Минздрав России предложил оснастить машины скорой помощи видеосвязью
13:10, 18.05.20171
БыстроБанк дарит деньги
Министр спорта РТ: «Задачи, поставленные на тестовый матч «Рубин»-ЦСКА, выполнены»
12:59, 18.05.201720
В РТ будут судить директора управляющей компании за слив токсичных отходов в озеро
12:03, 18.05.20173
Под Казанью в пожаре на автостоянке сгорели и частично обгорели 20 машин
11:59, 18.05.201716
1000 рублей или новый компьютер: эксперт рассказывает ProKazan.ru о ТО ноутбуков
В Татарстане сельского депутата обвинили в незаконной добыче воды почти на 8 млн рублей
11:39, 18.05.20177
В Кстово осудили водителя автобуса, который вез юных каратистов из Казани и попал в ДТП
11:27, 18.05.20174
В Татарстане в больнице внезапно скончалась 6-месячная девочка
11:08, 18.05.20177
В Казани на площади Свободы хотят поставить памятник Шаймиеву и Минниханову вместо Ленина
10:48, 18.05.2017130
На Сибгата Хакима 5-метровую дыру в асфальте игнорируют уже несколько недель
10:44, 18.05.201720
В Зеленодольске откроют летний кинотеатр и построят велодорожку на Ленина
10:44, 18.05.20171
На улице Дементьева у сотрудника "КАПО им. Горбунова" угнали Nissan Teana
10:16, 18.05.201719
В России к 2019 году появится портал по контролю за персональными данными
10:01, 18.05.20172
В Казани студентке, потерявшей кисть, установили руку, "распечатанную" на 3D-принтере
09:42, 18.05.20173
Лучше при Путине или Горбачеве: история санаторного отдыха казанцев
09:09, 18.05.201712
Хави Грасия после нового поражения "Рубина": у меня сейчас нет причин уходить из клуба
08:59, 18.05.201723
В Казани будут судить банду подростков-"рабовладельцев", которые надругались над парнем
08:39, 18.05.201717
Илья Варламов раскритиковал Казань за самый "безалаберный" подход к исторической застройке
08:24, 18.05.2017126
Казанский лукбук: парикмахер в замшевой винтажной куртке, черном худи и красных носках
07:07, 18.05.201726
Сегодня в Казани ожидается +21 градус
06:15, 18.05.20171
Спецпроект «Казанские веранды»: 9 мини-мест с пестрыми столиками, подушками и велосипедом
22:40, 17.05.20179
“Рубин” проиграл московскому ЦСКА в последнем домашнем матче сезона
21:48, 17.05.201730
МЧС: Трое подростков плавали на самодельном плоту по Казанке
19:17, 17.05.201719
Власти Татарстана запустили новый механизм помощи клиентам потерявших лицензии банков
19:04, 17.05.20175
В Набережных Челнах на дороге сняли на видео "мини-смерч"
18:59, 17.05.20179
Завтра в Казани днем воздух прогреется до 21 градуса
18:30, 17.05.2017
В Казани в лесу на улице Дубравная нашли человеческий череп
17:42, 17.05.201711
В Казани пассажирка в "красном автобусе" избила кондуктора
17:19, 17.05.201752
СМИ: в России к 2030 году пенсии составят лишь четверть зарплаты
17:00, 17.05.201724
Под Казанью на заправке парень обстрелял из "двустволки" знакомого из-за 1000 рублей
16:59, 17.05.201714
Водолазы уберутся на дне Казанки возле пляжа «Нижнее Заречье»
16:43, 17.05.201710
СК об убийстве подростком своего отца под Казанью: он хотел завладеть его участками
16:23, 17.05.201721
Метшин отказал жителям дома на Адоратского в расширении проезда на придомовой территории
16:06, 17.05.201734
В Зеленодольске загорелись дома в историческом районе Полукамушки
15:29, 17.05.20174
В Челнах мать заставила парня надругаться над своей дочерью, чтобы шантажировать его
15:10, 17.05.201712
На улице Лаврентьева в девятиэтажке выгорели 8 балконов
14:47, 17.05.201710
Портал ProKazan.ru узнал, когда в городе полностью закончится ремонт дорог
14:03, 17.05.201739
В Елабуге на дороге появилась яма двухметровой глубины
13:51, 17.05.20175
В Казани задержали болельщика ЦСКА с нацисткой символикой
13:06, 17.05.201736
В Зеленодольске получил "прописку" профессиональный футбольный клуб "Анжи-Юниор"
13:00, 17.05.20174
"Ночуйте дома", "Каша из топора" и снос хрущевок: Метшин ответил на вопросы о Казани
12:35, 17.05.201764
Путин похвалил Казань за "межнациональные и межрелигиозные отношения"
12:32, 17.05.201714
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

На Первом канале показали сюжет об обмане 80-летней женщины, продавшей квартиру в Казани

На Первом канале показали сюжет об обмане 80-летней женщины, продавшей квартиру в Казани
16+
Фото: скриншот
Ранее ProKazan.ru неоднократно рассказывал об этой истории, в результате которой в квартире женщины на улице Декабристов начали жить неизвестные, а она сама пропала

На Первом канаде накануне в программе "Мужское/Женское" рассказали об обмане 80-летней Елизаветы Дмитриевой из Казани, которая продала свою квартиру на улице Декабристов по минимальной стоимости, после чего пропала. Видеозапись появилась на сайте телеканала.

Напомним, запись программы, как рассказал ранее читатель ProKazan.ru Денис Кириллов, который первым поднял проблему исчезновения старушки, состоялись еще в конце марта.

На съемки передачи были приглашены и женщина из деревни, у которой оставили бабушку, и риелтор, и покупатель квартиры.

Отметим, ранее ProKazan.ru неоднократно рассказывал об этой истории - 80-летняя пенсионерка Елизавета Дмитриева пропала после Нового года сразу после продажи квартиры. Нашли ее в глухой деревне за 140 километров от Казани. Риелтор рассказала ProKazan.ru, что с деньгами от сделки скрылся мужчина, которого старушка представляла как своего племянника. При этом описать внешность названного родственника агент сильно затруднялась. По материалам ProKazan.ru было возбуждено уголовное дело, скрывшегося мужчину задержали следователи. Денег при нем не нашлось.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела.

Н. Вильданов, 19.05.2017, 08:55
Тэги: Криминал
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 269
Голосовать
Голосов: 517
Голосовать
Голосов: 127
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 210
Голосовать
Голосов: 116
Голосовать
Голосов: 461
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-19, +7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани