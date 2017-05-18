На Первом канале показали сюжет об обмане 80-летней женщины, продавшей квартиру в Казани

Ранее ProKazan.ru неоднократно рассказывал об этой истории, в результате которой в квартире женщины на улице Декабристов начали жить неизвестные, а она сама пропала

На Первом канаде накануне в программе "Мужское/Женское" рассказали об обмане 80-летней Елизаветы Дмитриевой из Казани, которая продала свою квартиру на улице Декабристов по минимальной стоимости, после чего пропала. Видеозапись появилась на сайте телеканала.

Напомним, запись программы, как рассказал ранее читатель ProKazan.ru Денис Кириллов, который первым поднял проблему исчезновения старушки, состоялись еще в конце марта.

На съемки передачи были приглашены и женщина из деревни, у которой оставили бабушку, и риелтор, и покупатель квартиры.

Отметим, ранее ProKazan.ru неоднократно рассказывал об этой истории - 80-летняя пенсионерка Елизавета Дмитриева пропала после Нового года сразу после продажи квартиры. Нашли ее в глухой деревне за 140 километров от Казани. Риелтор рассказала ProKazan.ru, что с деньгами от сделки скрылся мужчина, которого старушка представляла как своего племянника. При этом описать внешность названного родственника агент сильно затруднялась. По материалам ProKazan.ru было возбуждено уголовное дело, скрывшегося мужчину задержали следователи. Денег при нем не нашлось.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела.