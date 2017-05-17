Четырехлетний казанец, который спел «Священную войну», «взорвал» Интернет

Видео, на котором четырехлетний мальчик из Казани Арслан Сибгатуллин исполняет песню "Священная война" ко Дню Победы, буквально "взорвал" Интернет, набрав более миллиона просмотров.

По словам родителей мальчика, выкладывая видеоролик в Интернет как поздравление, они не подозревали, что он произведет такой эффект.

- Мы слышим много лестных слов. В основном, правда, это такие громкие слова: "Низкий поклон родителям", "Большое спасибо, что воспитали такого сына, патриота, какой голос!, - рассказывает мама Арслана Гузель Сибгатуллина, передает "Татар-информ".

Кстати, этот ролик на своих страницах выкладывали и звезды шоу-бизнеса. Кроме того, клип также на своей странице в соцсети опубликовал президент РТ Рустам Минниханов.

Сам же мальчик признался, что хочет стать президентом.

- Я хочу стать Путиным! Знаете, как он защищает мир? Он защищает мир солдатами. Он звонит, и они его слушаются. И сразу пошли на войну драться с ними, с войнами, - признался юный артист.