Кадыров после встречи с Миннихановым пообещал отправить в Татарстан чеченскую молодежь

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сказал, что в Чечне стараются равняться на руководство РТ и обязательно будут направлять в Татарстан чеченскую молодежь. Об этом он заявил журналистам в рамках форума «Россия - исламский мир», который проходит в Грозном.

- Мы стараемся равняться на руководство Татарстана, наших старших братьев. Нам нравится экономика Татарстана так же, как и политическая и общая ситуация в этой республике. Мы обязательно будем сотрудничать по всем направлениям и, конечно, направлять нашу молодежь в Татарстан на обучение, - сказал Кадыров, передает пресс-служба главы Чеченской Республики.

Напомним, в эти дни в Грозном проходит третье заседание Группы стратегического видения «Россия - исламский мир». Президент Татарстана является председателем этой группы.