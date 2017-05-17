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В Госдуме предложили ограничить срок пребывания глав субъектов на посту пятью годами

В Госдуме предложили ограничить срок пребывания глав субъектов на посту пятью годами
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Фото: Wikimedia Commons

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили ограничить срок пребывания глав субъектов на посту пятью годами. Соответствующий законопроект парламентарии внесли сегодня на рассмотрение.

Авторами документа стали депутаты Алексей Диденко, Александр Шерин и Антон Морозов.

В пояснительной записке к документу  отмечается, что в масштабах задач, которые решает президент страны и губернаторы есть различия.

- Значительно меньший масштаб задач, решаемых главой субъекта РФ, обуславливает не только более краткий срок его полномочий — пять лет, но и меньшее количество таких сроков, - считают парламентарии.

Поэтому они приходят к выводу, что срок губернаторов должен быть меньше, чем тот, который позволено занимать одному человеку на посту президента РФ.

- Соответственно, руководитель субъекта Российской Федерации должен замещать должность лишь один срок, - говорится в документе.

В документе также говорится, что глава региона сможет повторно избираться на свой пост с согласия президент РФ или после перерыва, равного хотя бы одному сроку. 

Люция Кашапова, 18.05.2017, 17:05
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин18 мая 2017, 17:15
Медленно сползаем к демократии!
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Гражданин18 мая 2017, 17:17
УРААААААААААААА, наконец-то!!!!!!!!!!
0
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Горожанин18 мая 2017, 17:18
Минималка в Гондурасе 200 баксов. Прогрессирует планета. Даешь и нам 200 евро.
0
2
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Сергей18 мая 2017, 17:36
Идея хорошая, но не выйдет у них ни__уя!!! Попробуй отодвинь их от кормушки! Скорее по наследству передавать будут!
0
4
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Вадим18 мая 2017, 17:40
А царь стало быть пожизненно ! Госдума это не предложила пока ,но предложит не сомневайтесь !
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